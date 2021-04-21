ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 165 порушень

Новость на русском → Україна, Середа 21 квітня 2021 03:43
ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 165 порушень Фото: ОБСЄ зафіксувала порушення на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Наталья Скороход

Спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували 165 порушень припинення вогню на Донбасі. Найбільше порушень було в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 20 квітня.

Зокрема, повідомляється, СММ ОБСЄ зафіксували 138 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і 27 - на Луганщині.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 138 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 5 вибухів (1 вибух у повітрі та 4 вибухи невизначеного походження)", - йдеться у звіті.

Більшість цих порушень в Донецькій області зафіксували в районах на північному заході і північному заході від Сигнального, непідконтрольного уряду. Також напруженою була ситуація в районі Ясного.

У Луганській області зафіксували 27 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 6 вибухів невизначеного походження. Більшість цих порушень сталися в районах на сході і південному сході від Попасної і Золотого, які розміщені на лінії зіткнення.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі використовують заборонені міни. У прокуратурі почали розслідування про це порушення.

Раніше повідомлялося, що РНБО готує різні сценарії того, як реагувати на стягування військ РФ до кордонів України. Про це розповів Олексій Данилов.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас
NEWS
Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький
Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"