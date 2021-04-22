Агрессия РФ. Представители Украины, Литвы и Польши сделали совместное заявление по Донбассу

В частности, вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас заявил, что война на Донбассе – это агрессия России.

"Братья, вы не одни. Мы воочию сегодня увидели проблему, которая является не только вашей проблемой, но и проблемой всей Европы и всего мира. Это не двусторонний конфликт, это агрессия одной стороны, и эта сторона-Россия", - сказал Саударгас.

Его поддержала вице-маршалок Сейма Республики Польша госпожа Малгожата Гошевская.

"К сожалению, я видела уже не одну войну. Я наблюдала войну не только в Украине, но и в Грузии. По моему мнению, их объединяет две вещи: страшная гнетущая тишина, которая царит сейчас там, где когда-то кипела жизнь; и виновник этого - Российская Федерация, именно она принесла боль, разрушения и опустошения на эти земли", - сказала она.

В ОГА сообщили, что первый заместитель председателя ВР Украины Руслан Стефанчук, вице-маршалок Сейма Республики Польша Малгожата Гошевская, вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас также посетили Мариупольский порт, КПВВ "Гнутово" и поселок Широкино.