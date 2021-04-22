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Агрессия РФ. Представители Украины, Литвы и Польши сделали совместное заявление по Донбассу

Автор: Даша Харченко

Представители Украины, Польши и Литвы произнесли совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий России во время встречи Широкином в Донецкой области. Они скрепили заявление своими подписями.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

В частности, вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас заявил, что война на Донбассе – это агрессия России.

"Братья, вы не одни. Мы воочию сегодня увидели проблему, которая является не только вашей проблемой, но и проблемой всей Европы и всего мира. Это не двусторонний конфликт, это агрессия одной стороны, и эта сторона-Россия", - сказал Саударгас.

Его поддержала вице-маршалок Сейма Республики Польша госпожа Малгожата Гошевская.

"К сожалению, я видела уже не одну войну. Я наблюдала войну не только в Украине, но и в Грузии. По моему мнению, их объединяет две вещи: страшная гнетущая тишина, которая царит сейчас там, где когда-то кипела жизнь; и виновник этого - Российская Федерация, именно она принесла боль, разрушения и опустошения на эти земли", - сказала она.

В ОГА сообщили, что первый заместитель председателя ВР Украины Руслан Стефанчук, вице-маршалок Сейма Республики Польша Малгожата Гошевская, вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас также посетили Мариупольский порт, КПВВ "Гнутово" и поселок Широкино.

Как писало РБК-Украина, ранее высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал Россию отвести войска от границы Украины.

Глава МВД Арсен Аваков подчеркнул, что нынешняя эскалация на границе является самой большой угрозой с 2015 года.

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