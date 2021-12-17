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Агресія РФ спонукала НАТО до найбільшого посилення безпеки за останнє покоління, - Столтенберг

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П'ятниця 17 грудня 2021 16:03
Агресія РФ спонукала НАТО до найбільшого посилення безпеки за останнє покоління, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що окупація Криму Росією та агресія на Донбасі спонукала Альянс до найбільшого посилення безпеки за останнє покоління. Він наголосив на необідності бути готовим до можливого підвищення напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО під час спільної прес-конференції у Брюсселі з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.

"Після незаконної анексії Криму Росією і дестабілізації ситуації на сході України, що триває, НАТО здійснило найбільше посилення нашого колективного захисту за останнє покоління з бойовими групами у східній частині союзу у Польщі та країнах Балтії", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що за потреби кількість сил реагування НАТО можуть збільшити втричі.

"Також зросла наша присутність у Чорноморському регіоні, у повітрі, на суші, на морі. З патрулями військово-морського флоту, з повітряним патрулюванням, а також те, що ми називаємо індивідуалізованою передовою присутністю в Румунії", - підкреслив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що Альянс постійно оцінюватиме необхідність подальше коригування позиції.

"Ми постійно оцінюватимемо нашу присутність, у тому числі на південному сході регіону, тому що ми маємо бути впевнені, що завжди зможемо захистити наших союзників від будь-якої загрози. А при підвищеній напрузі ще важливіше проявляти пильність і за необхідності коригувати позиції", - резюмував Столтенберг.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс й надалі спостерігає нарощування військових сил Російської Федерації навколо України та закликав готуватися до найгіршого.

Зазначимо, сьогодні президент Володимир Зеленський подякував ЄС та НАТО за підтримку України у протидії ескалації з боку Росії. Він вважає, що дії партнерів "допоможуть запобігти найгіршому сценарію".

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