Аграрний комітет рекомендував Раді прийняти закон про ринок землі

Комітет з питань аграрної та земельної політики на сьогоднішньому засіданні рекомендував Верховній раді прийняти закон про ринок землі. Про це за підсумками засідання заявив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, комітет рекомендував врахувати правку, згідно з якою купувати землю зможуть тільки громадяни України, держави, громади та українські компанії, засновані українцями. Питання допуску іноземців як засновників компаній може вирішуватися тільки на референдумі.

"Встановлено обмеження, рекомендоване комітетом ... не більше 10 тис. гектарів в одні руки", - зазначив він і додав, що за обсягом землі інших обмежень не було.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що для запуску ринку землі українському парламенту необхідно прийняти ще ряд документів, тому сам ринок почне працювати в кінці 2020 року.

До цього глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроект про відкриття ринку землі вдасться винести на розгляд в лютому.

