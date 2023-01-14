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Оккупанты ночью демонтировали памятник Шевченко в центре Мелитополя, - мэр

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Мелитополь, Суббота 14 января 2023 09:42
Оккупанты ночью демонтировали памятник Шевченко в центре Мелитополя, - мэр Фото: в Мелитополе оккупанты демонтировали памятник Шевченко (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты снесли памятник Тарасу Шевченко в центре Мелитополя (Запорожская область). Захватчики сделали это ночью, чтобы избежать сопротивления населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова в Telegram.

"Вчера поздно вечером, в комендантское время в самом сердце города демонтировали памятник Тарасу Шевченко. Видимо, на подвал забрали, ведь только так и могут расправляться с неугодными", - отметил городской голова.

Федоров отметил, что оккупанты и коллаборанты демонтировали памятник намеренно ночью, считая, что "погасят сопротивление" местных жителей.

Мэр также напомнил, что несколько месяцев оккупанты вывесили на главный флагшток города российский триколор. Но тоже сделали это ночью.

Оккупанты ночью демонтировали памятник Шевченко в центре Мелитополя, - мэр

Фото: в Мелитополе оккупанты снесли памятник Шевченко (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Напомним, ночью в Мелитополе прогремел взрыв, который слышали жители центральной части города.

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