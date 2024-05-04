Аграрии просят Кабмин продлить действующую модель бронирования военнообязанных

Украинская зерновая ассоциация обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю и первому вице-премьеру - министру экономики Юлии Свириденко с просьбой продлить действующие бронирование военнообязанных по крайней мере на 3 месяца, к урегулированию нормативной базы в соответствии с принятым новым законом о мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗА.

УЗА отмечает: часть действующих бронирований завершается уже в мае, а оформить новое бронирование пока невозможно. Соответственно работа большинства критических для продовольственной и экономической безопасности государства предприятий окажется под угрозой. Продолжение бронирования осуществляется не раньше, чем через месяц, поэтому часто возникает проблема, когда новые бронирования еще не утверждены, а старые уже заканчивают свое действие.

Также УЗА обращает внимание, что четвертый цикл бронирования привел к оттоку военнообязанных из прозрачных компаний с официальным трудоустройством, официально вручающих всем повестки из ТЦК.

Работники таких компаний с официальным трудоустройством увольняются из-за невозможности обеспечить непрерывность бронирования. УЗА считает, что нужно консолидировать усилия по предотвращению перехода экономики в тень, ведь это негативно отражается не только на предприятиях, но и в бюджете страны.

"Учитывая сложность технологических и производственных процессов, очень важно забронировать для предприятий уже имеющихся и подготовленных работников, призыв на военную службу которых существенно повлияет на количественные и качественные показатели деятельности предприятия. Потеря таких работников может привести к увеличению рисков внутренней угрозы продовольственной и экономической безопасности государства и может повлиять на снижение уровня обеспечения продовольствием потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований и населения в условиях военного положения", - подчеркивают в УЗА.

Там также отмечают, что в связи с усилением мер по мобилизации существует большая угроза потери предприятиями узоквалифицированных специалистов из-за высоких сроков рассмотрения обоснований на бронирование предприятий.

Работа агропромышленных предприятий невозможна без наличия квалифицированного персонала с узкой специальностью, знанием технологий, машин и механизмов, задействованных в производстве, а также всех допусков для соблюдения техники безопасности труда, на подготовку которого требуется время и опыт.

Бронь от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.

В частности, ранее, как писало РБК-Украина, в Министерстве экономики Украины рассматривалось возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.

Недавно заместитель главы Минцифры Александр Борняков рассказывал, что оловной проблемой с броней от мобилизации специалистов IT-сферы является отсутствие взятия многих из них на военный учет, а бронировать ФЛП нельзя и этому просто объяснение.

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