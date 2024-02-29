Агитировали голосовать за присоединение к РФ: СБУ задержала предательниц Херсонской области

Правоохранители задержали еще двух коллаборанток из Херсонской области. Они агитировали за присоединение к РФ и угрожали местным жителям за отказ конфискацией имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности разоблачила еще двух организаторов незаконного референдума РФ, состоявшегося во время оккупации правобережья Херсонской области", - говорится в ведомстве.
После освобождения региона обе коллаборантки скрылись в других городах. Одна из них была задержана в Киеве, где она "залегла на дно" в столичном хостеле.
Другая - оформила статус переселенки и скрывалась в съемной квартире в Черноморске.
По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения в Россию женщины проживали в Бериславском районе Херсонской области.
После захвата региона они поддержали захватчиков, а затем вошли в оккупационный "избирком".
В рядах псевдоучреждения предательницы обходили дворы и призывали местных жителей "проголосовать за присоединение" территории к составу России.
В ходе таких "визитов" женщин сопровождали вооруженные боевики РФ.
В присутствии захватчиков коллаборантки угрожали гражданам, выступавшим против фейкового плебисцита, заключением и конфискацией имущества.
За сотрудничество с агрессором фигурантки получили одноразовое денежное "вознаграждение" и возможность свободно передвигаться по территории захваченной в то время общины.
Обе женщины сообщены о подозрении за коллаборационную деятельность, совершенную по предварительному сговору группой лиц.
В настоящее время они находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленницам грозит до 10 лет тюрьмы.
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