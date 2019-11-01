Агенти НАБУ займаються стеженням в ЄСПЛ, - правозахисники

Агенти Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) займаються незаконним стеженням в Європейському суді з прав людини. Про це заявив представник Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

За його словами, детектив НАБУ Сергій Рокунь з ще одним невстановленим колегою летіли з Києва до Франкфурта з директором бюро Артемом Ситником і його першим заступником Гізо Углавою. Пізніше Рокунь виклав фото на тлі собору в Страсбурзі.

"За даними джерела, Артем Ситник особисто підтвердив проведення стеження в Європейському суді. Як повідомило інше джерело, у відповідному органі Ради Європи розпочато службове розслідування щодо цих незаконних дій", - стверджує Захаров.

Він також зазначає, що ЄСПЛ знаходиться під міжнародним імунітетом і для таких слідчих дій недостатньо рішення українського суду. Крім того, він припустив, що ці дії можуть бути кваліфіковані як шпигунство, що поставить під загрозу розгляд тисяч заяв громадян України, а також п'яти міждержавних справ України проти Росії з приводу окупації Криму та частини Донбасу.

Зазначимо, це не перший випадок, коли інформація про стеження з боку НАБУ призводить до скандалу. У жовтні минулого року Єврейська громада України звинуватила НАБУ в незаконному стеженні. Зокрема, прослуховуванням нібито займалися агенти Ярослав Корбан і Ірина Данчишина, а дана інформація спиралася на результати розпізнавання осіб ізраїльською стороною з використанням системи Аnyvision.

Тоді НАБУ заперечувало причетність своїх співробітників до прослуховування в Синагозі.