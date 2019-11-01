Агенты НАБУ занимаются слежкой в ЕСПЧ, - правозащитники

Агенты Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) занимаются незаконной слежкой в Европейском суде по правам человека. Об этом заявил представитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

По его словам, детектив НАБУ Сергей Рокунь с еще одним неустановленным коллегой летели из Киева во Франкфурт с директором бюро Артемом Сытником и его первым заместителем Гизо Углавой. Позже Рокунь выложил фото на фоне собора в Страсбурге.

"По данным источника, Артем Сытник лично подтвердил проведение слежки в Европейском суде. Как сообщил другой источник, в соответствующем органе Совета Европы начато служебное расследование относительно этих незаконных действий", - утверждает Захаров.

Он также отмечает, что ЕСПЧ находится под международным иммунитетом и для таких следственных действий недостаточно решения украинского суда. Кроме того, он предположил, что эти действия могут быть квалифицированы как шпионаж, что поставит под угрозу рассмотрение тысяч заявлений граждан Украины, а также пяти межгосударственных дел Украины против России по поводу оккупации Крыма и части Донбасса.

Отметим, это не первый случай, когда информация о слежке со стороны НАБУ приводит к скандалу. В октябре прошлого года Еврейская община Украины обвинила НАБУ в незаконной слежке. В частности, прослушкой якобы занимались агенты Ярослав Корбан и Ирина Данчишина, а данная информация опиралась на результаты распознавания лиц израильской стороной с использованием системы Аnyvision.

Тогда НАБУ отрицало причастность своих сотрудников к прослушке в Синагоге.