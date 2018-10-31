Єврейська громада звинуватила НАБУ в незаконному стеженні

Ілюстративне фото (wikipedia.org)

У київській центральній Синагозі виявили засоби стеження

Єврейська громада Києва звинувачує Національне антикорупційне бюро України у незаконному стеженні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковану заяву головного рабина України і Києва Моше Реувена Асмана.

Зокрема, у жовтні служба безпеки Єврейської громади Києва виявила стеження за центральною Синагогою (на вулиці Шота Руставелі) і вірянами. За даними громади, для стеження використовувалися авто з підробленими номерними транспортними. Крім того, при перевірці синагоги виявили пристрої зняття інформації. Джерела Єврейської громади ідентифікували деяких людей, які здійснювали стеження, як причетних до НАБУ.

У заяві головного рабина України також йдеться про те, що це не перший випадок з боку НАБУ. Зокрема, деякий час тому були зафіксовані висловлювання чиновника, які принижують честь і гідність єврейського народу. Запис з антисемітською лексикою згодом поширили в ЗМІ.

"Вважаю, що прояви даних незаконних дій...є грубим порушенням конституційних, релігійних прав віруючих, створює ґрунт для спекуляцій і провокацій проти єврейського народу", - йдеться в заяві Асмана.

У зв'язку з вищевказаним він вимагає від правоохоронних органів дати оцінку діям НАБУ, а також закликає міжнародні організації взяти під контроль розслідування цих фактів.

Фото: заява головного рабина України

Нагадаємо, раніше правозахисники вимагали відставки керівництва Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури через справи проти народного депутата Георгія Логвинського і членів його сім'ї.