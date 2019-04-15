Агентство S&P підтвердило рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B/B" зі стабільним прогнозом. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як зазначається в обґрунтуванні рейтингу, прогноз "стабільний" відображає очікування того, що в цілому Україна буде виконувати умови угоди з МВФ в рамках програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) обсягом 3,9 млрд доларів, "хоча можливі деякі затримки в їх виконанні".

У МВФ вважають, що угода сприятиме стабілізації макроекономічної політики України в 2019 році - у період проведення президентських і парламентських виборів.

"Крім того, ми очікуємо, що уряд збереже доступ як до внутрішніх, так і зовнішніх ринків капіталу, що дозволить йому забезпечити виплати за комерційним боргом протягом 2019 року", - наголошується в повідомленні.

Суверенні рейтинги можуть опинитися під тиском у разі виникнення проблем з пільговим фінансуванням або доступом до ринків капіталу в наступному році, що поставить під питання здатність українського уряду виконувати свої значні зовнішні зобов'язання до кінця 2019 р. і в 2020 р.

"Позитивна рейтингова дія можлива, якщо Україна продемонструє більш значне, ніж очікується, економічне зростання на тлі поліпшення бюджетних і зовнішньоекономічних показників, а також, якщо ми прийдемо до висновку, що ситуація в непідконтрольною уряду регіоні - на сході країни - стабілізувалася і подальша ескалація напруженості малоймовірна", - йдеться в повідомленні агентства

Нагадаємо, в грудні 2018 року Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинг емітента облігацій уряду України до Caa1 до Caa2 змінивши прогноз з позитивного на стабільний.

Як повідомляло РБК-Україна, в березні 2019 року Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.