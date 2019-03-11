Агентство Fitch підтвердило рейтинг України

Фото: Fitch Ratings (flickr.com/bertransk)

В агентстві відзначають зниження рівня державного боргу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз агентства.

Як наголошується в повідомленні, рейтинг України відображає низьку зовнішню ліквідність, високі потреби у зовнішньому фінансуванні, обумовлені виплатами боргу, слабкий банківський сектор, інституційні обмеження та політичні ризики. У той же час в агентстві відзначають підвищення довіри до політики і послідовності дій уряду, поліпшення макроекономічної стабільності, зниження державного боргу і кілька джерел міжнародної підтримки.

"Триваюче співробітництво України з МВФ послабило фінансові обмеження і сприяло відновленню міжнародних резервів", - йдеться в повідомленні. Зокрема, Україна отримала перший транш (1,4 млрд доларів) зf 14-місячною програмою (SBA) в грудні і розраховує отримати два 1,3 млрд доларів після перегляду в травні і листопаді 2019 року.

Крім того, уряд в жовтні 2018 року випустив єврооблігації на суму 2 млрд доларів, отримав перший транш (500 млн євро) в рамках Програми макрофінансової допомоги ЄС (MFAP) і отримав кредит у розмірі 349 млн євро з використанням частини гарантії Світового банку у розмірі 750 млн доларів. Міжнародні резерви України наприкінці 2018 року зросли до 20,8 млрд доларів - найвищого рівня з 2012 року.

"Підвищена гнучкість обмінного курсу, розблокування зовнішнього фінансування за допомогою нової програми МВФ і помірний зовнішній дисбаланс пом'якшують короткостроковий тиск на міжнародні резерви", - йдеться в повідомленні агентства.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.

Відзначимо, за оцінками НБУ, в 2018 рівень боргу до ВВП знизився з 72% до 61%. У НБУ очікують, що жорстка фіскальна політика уряду і значні погашення боргу дозволять знизити рівень державного боргу нижче 60% від ВВП.