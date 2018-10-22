Агентство S&P підтвердило рейтинги України

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Рейтинги України обмежені слабкістю економіки, високою інфляцією і несприятливим інституціональним середовищем

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings підтвердило суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B/B" зі стабільним прогнозом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію агентства.

Одночасно агентство підтвердило рейтинг України за національною шкалою на рівні "uaBBB".

"Позитивне рейтингова дія можлива, якщо Україна продемонструє більш значне, ніж очікується, економічне зростання на тлі поліпшення бюджетних і зовнішньоекономічних показників, що дозволить Національному банку України (НБУ) ще більше пом'якшити валютні обмеження, а також, якщо ми прийдемо до висновку, що ситуація в непідконтрольною уряду регіоні - на сході країни - стабілізувалася і подальша ескалація напруженості не передбачається", - йдеться в повідомленні агентства

У S&P також відзначили слабкість економіки України з точки зору рівня доходів на душу населення, а також несприятливе інституційне середовище і складну політичну ситуацію, значний вплив на які надає раніше недостатня прозорість на різних рівнях державного управління".

Крім того, рейтинги України як і раніше стримуються високим рівнем інфляції споживчих цін, який, незважаючи на його зниження в останні місяці, як і раніше, перевищує цільовий показник НБУ, нагадали в агентстві.

Нагадаємо, раніше агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові суверенні рейтинги дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті на рівні "B-".

У вересні 2018 року в міжнародному рейтинговому агентстві Fitch Ratings заявили, що кредитоспроможність України безпосередньо залежить від підтримки Міжнародного валютного фонду.