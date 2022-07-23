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Агентство Fitch погіршило прогноз щодо рейтингу України

Фото: агентство Fitch погіршило прогноз по рейтингу України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України з CCC до C (переддефолтний).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентство.

Рішення пов'язане з планами Києва домовитися з кредиторами про відстрочення виплат за держборгом на два роки. Агентство не виключає зниження рейтингу до RD (обмежений дефолт).

Fitch після початку повномасштабного вторгнення Росії в кінці лютого знизило рейтинг України з B до CCC.

Нагадаємо, радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що Україна має поставити на паузу всі виплати за зовнішніми боргами. Відстрочка має скласти два роки.

Раніше "Нафтогаз" звернувся до кредиторів з проханням відстрочити виплату боргів на 2 роки.

У листопаді 2021 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings заявило, що військова загроза з боку Росії негативно впливає на рейтинги України. Однак агентство не очікувало значного погіршення ситуації.

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