Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Украины

Решение связано с планами Киева договориться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на два года. Агентство не исключает понижения рейтинга до RD (ограниченный дефолт).

Fitch после начала полномасштабного вторжения России в конце февраля понизило рейтинг Украины с B до CCC.

Напомним, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина должна поставить на паузу все выплаты по внешним долгам. Отсрочка должна составить два года.

Ранее "Нафтогаз" обратился к кредиторам с просьбой отсрочить выплату долгов на 2 года.

В ноябре 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что военная угроза со стороны России негативно влияет на рейтинги Украины. Однако агентство не ожидало значительного ухудшения ситуации.

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