ru ua
Пт, 26 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Fitch оцінило геополітичні ризики нарощування Москвою військ біля кордону України

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 26 листопада 2021 11:15
Fitch оцінило геополітичні ризики нарощування Москвою військ біля кордону України Фото: Fitch Ratings оцінило ризики російського вторгнення в Україну (fitchratings.com)
Автор: Олександр Білоус

Військова загроза з боку Росії негативно впливає на рейтинги України. Однак міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings не очікує значного погіршення ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

"Недавні повідомлення про нарощування російських військ біля східного кордону України підкреслюють геополітичний ризик, що є слабкістю рейтингу", - йдеться в огляді.

При цьому агентство зберігає свій базовий сценарій, згідно з яким економіка України збереже стійкість.

"Ключовим припущенням нашого серпневого огляду було те, що конфлікт з Росією не повинен підірвати загальні економічні показники, і це залишається нашим базовим варіантом", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, канцлер Німеччини Ангела Меркель застерегла Росію від агресії проти України. За її словами, ЄС повинен бути готовий ввести нові санкції щодо Москви, якщо ситуація на Донбасі або українському кордоні загостриться.

Читайте РБК-Україна в Google News
Fitch
NEWS
Напруга зростає? Що говорять в Україні та світі про агресію РФ
Напруга зростає? Що говорять в Україні та світі про агресію РФ
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує