Україна повинна відстрочити виплати за держборгом: радник Зеленського запропонував два варіанти

Україна повинна відстрочити всі виплати за зовнішнім держборгом. Ринок чекає оголошення з цього приводу, і це не означатиме дефолт.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко.

"З моєї точки зору, ми повинні торпедувати це питання, ми повинні поставити на паузу всі наші виплати за зовнішніми боргами", - сказав він.

За його словами, є дві можливості, як це зробити.

"Перша можливість - сказати, що ми даємо відстрочку на певний період часу, скажімо, на два роки, а потім почнемо обслуговування наших зовнішніх боргів. Друга можливість - сказати, що ми не виплачуємо і ставимо на паузу всі наші виплати, але не даємо чіткого часового орієнтиру. Після того, як війна закінчується, ми беремо ще два роки, і після цього починаємо обслуговування і погашення наших зовнішніх боргів", - повідомив Устенко.

Як зазначив радник Зеленського, через два після війни економіка зможе повернутися на довоєнний рівень, після чого почнуться виплати.

"Я думаю, що і перший, і другий варіант робочі, і треба над цим активно працювати. До слова, ринок, на мій погляд, вже чекає, що ми повинні зробити оголошення з цього приводу", - повідомив він і додав, що" це буде розцінено як реструктуризація нашого боргу", а не дефолт.