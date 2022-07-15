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Кабмін схвалив заморожування виплат зовнішнього боргу "Нафтогазу" на два роки

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Україна, П'ятниця 15 липня 2022 12:15
Кабмін схвалив заморожування виплат зовнішнього боргу "Нафтогазу" на два роки Фото: "Нафтогаз" хоче відстрочити виплату боргу на 2 роки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Кабінет міністрів вже схвалив угоду з кредиторами про перенесення виплат НАК "Нафтогаз України" за євробондами на два роки. Уряд прийняв це рішення як орган, що виконує повноваження Наглядової ради НАК.

Про це йдеться в матеріалі "Заморозити до кінця війни. Чи буде Україна платити за зовнішніми боргами".

Як наголошується в матеріалі, платіж в 335 млн доларів за кредитом компанії Kondor Finance plc (євробонди випуску 2019 року) НАК повинен провести 19 липня. За інформацією РБК-Україна, на початку наступного тижня планується зустріч з власниками паперів, щоб обговорити питання перенесення платежів за цим боргом (тіла і відсотків) на два роки.

Водночас кредитори НАК вже заявили, що проти такої операції, оскільки вважають, що навряд чи "Нафтогаз" відчуває нестачу готівки для виплати.

Заморожування виплат інших держкомпаній

За неофіційною інформацією, призупинити платежі можуть ще деякі держкомпанії, у яких до кінця року очікуються зовнішні виплати - зараз це питання обговорюється. Поки "Укрзалізниця" виконала останній платіж в поточному році за єврооблігаціями, виплативши 11 липня 36 млн доларів за купоном.

До кінця року виплати чекають Укравтодору,"Укренерго", Ощадбанку, Укрексімбанку і місту Києву. Співрозмовники видання від деяких позичальників сказали, що по ситуації на сьогоднішній день питання про виплати будуть приймати самі в міру наближення термінів розрахунків, виходячи з обстановки і наявності ресурсів, наголошується в матеріалі.

Нагадавши, "Нафтогаз" попросив у власників облігацій заморозити борг на два роки. "Нафтогаз" звернувся до міжнародних кредиторів і заявив, що через вторгнення Росії у нього не вистачає готівкових коштів.

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Нафтогаз України
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