Агентство Fitch оцінило здатність Ощадбанку і Укрексімбанку погасити борги

Банки в цілому повинні погасити в 2019 році 1,2 млрд доларів боргів

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings дало прогноз относительно возможностей государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка погасить в 2019 году долги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Как отмечается в сообщении, два банка должны погасить в общей сложности 1,2 млрд долларов по еврооболигациям, которые были реструктуризированы в 2015 году.

В частности, Ощадбанк 10 марта выплатил основной долг в размере 420 млн долларов и купон на 33 млн долларов из выпуска облигаций на 700 млн долларов. В этом году ему предстоит выплатить еще 101 млн долларов.

Кроме того, 27 апреля Укрэксимбанк должен выплатить основной долг в размере 375 млн долларов и купон в размере 36 млн долларов, а также 128 млн млн долларов до конца года.

В агентстве Fitch Ratings считают, что "как Ощадбанк, так и Укрэксимбанк могут полностью погасить платежи в этом году, учитывая количество высоколиквидных активов, которые у них есть". Так, на конец февраля Ощадбанк хранил в банках-нерезидентах наличные на 1 млрд долларов, на конец января у Укрэксимбанка было накоплено 510 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в марте международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

Напомним, в начале марта государственный Ощадбанк выплатил 420 млн долларов в рамках погашения и выплаты процентов по еврооблигациям на 700 млн долларов.