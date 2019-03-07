Ощадбанк виплатив 420 млн доларів за єврооблігаціями

Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Державний банк погасив частину випуску, який було здійснено в рамках реструктуризації

Державний Ощадбанк виплатив 420 млн доларів в рамках погашення і виплати відсотків за єврооблігаціями на 700 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначили в прес-службі, випуск єврооблігацій був здійснений Ощадбанком у вигляді нот участі у кредиті (loan participation notes, LPN) у 2011 році, та у 2015 році репрофільований в рамках домовленостей зі Спеціальним комітетом кредиторів відповідно до вимог Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) Міжнародного валютного фонду.

Репрофілювання випуску єврооблігацій передбачало, серед іншого, амортизаційну структуру погашення та продовження кінцевого строку погашення на сім років, до 2023 року. Залишок основної суми буде погашений вісьмома рівними частинами кожні півроку починаючи з вересня 2019 року, з остаточним погашенням 10 березня 2023 року.

Як повідомляло РБК-Україна, державний та гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2018 року становив 2 168,63 млрд грн або 78,32 млрд доларів. За даними Мінфіну, протягом 2018 року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 26,94 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 2,02 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, пікові місяці виплат за держборгом України в 2019 році збігаються з активними політичними процесами. На початку травня - майже відразу після другого туру президентських виборів - урядовцям потрібно погасити єврооблігації в обсязі 1 млрд доларів, випущені в травні 2014 року під гарантії США. А у вересні - незадовго до парламентських виборів - Кабміну, доведеться шукати кошти для виплат за єврооблігаціями і розрахунку з МВФ.