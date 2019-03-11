Агентство Fitch дало прогноз зростання економіки України

Фото: Fitch Ratings (flickr.com/solvencyiiwire)

Інвестиції залишаться на низькому рівні через виборного циклу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує уповільнення зростання ВВП України до 2,6% у 2019 році порівняно з 3,2% у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз агентства.

Як наголошується в повідомленні, зниження буде викликано посиленням грошово-кредитної та податково-бюджетної політики, більш слабким світовим попитом і низькими цінами на сировинні товари і більш помірним зростанням заробітної плати.

"Інвестиції (які оцінені у 20,5% ВВП у 2018 року), ймовірно, залишаться нижче рівня "B" (22,3%), що відображає стурбованість стосовно верховенства закону і політичної невизначеності в ході виборчого циклу", - йдеться в повідомленні.

Fitch очікує, що інфляція продовжить знижуватися до 8,6% в 2019 році, що вище медіанного показника для країн з рейтингом "B" (4,9%), і опуститься до 6,2% до кінця 2020 року.

Fitch прогнозує, що дефіцит рахунку поточних операцій в Україні зросте до 3,5% ВВП в 2019 році порівняно з 3,4% ВВП у 2018 році. Дефіцит збільшиться до 3,7% у 2020 році, що зумовлено слабким зовнішнім попитом, уповільненням надходжень грошових переказів від працюючих за кордоном, а також потенційним скороченням платежів за транзит газу з Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, в березні міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.

Зазначимо, Всесвітній банк у січні погіршив прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019 році до 2,9%, у 2020 році - до 3,4%.