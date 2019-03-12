Агентство Fitch оцінило здатність Ощадбанку і Укрексімбанку погасити борги

Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

Банки в цілому повинні погасити в 2019 році 1,2 млрд доларів боргів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings дало прогноз щодо можливостей державних Ощадбанку і Укрексімбанку погасити в 2019 році борги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз агентства.

Як наголошується в повідомленні, два банки повинні погасити в цілому 1,2 млрд доларів за еврооболигациям, які були реструктуризовані в 2015 році.

Зокрема, Ощадбанк 10 березня виплатив основний борг у розмірі 420 млн доларів і купон на 33 млн доларів з випуску облігацій на 700 млн доларів. В цьому році йому належить виплатити ще 101 млн доларів.

Крім того, 27 квітня Укрексімбанк повинен виплатити основний борг у розмірі 375 млн доларів і купон в розмірі 36 млн доларів, а також 128 млн млн доларів до кінця року.

В агентстві Fitch Ratings вважають, що "як Ощадбанк, так і Укрексімбанк можуть повністю погасити платежі в цьому році, враховуючи кількість високоліквідних активів, які у них є". Так, на кінець лютого Ощадбанк зберігав у банках-нерезидентах готівку на 1 млрд доларів, на кінець січня в Укрексімбанку було накопичено 510 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, в березні міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.

Нагадаємо, на початку березня державний Ощадбанк виплатив 420 млн доларів в рамках погашення і виплати відсотків по єврооблігаціях на 700 млн доларів.