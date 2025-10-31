Агентку ФСБ задержали "на горячем": корректировала атаки по энергообъектам Винницкой области

По данным следствия, наведением российских обстрелов занималась 46-летняя безработная, которая попала во внимание врага, когда искала "легкие заработки" в Telegram-каналах.

Главной задачей фигурантки было провести доразведку на нескольких энергогенерирующих объектах региона, которые обеспечивают светом и теплом большую часть области.

Находясь возле потенциальных "целей", агент сфотографировала их, а снимки вместе с координатами отправила куратору от ФСБ.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку "на горячем", когда та обходила территорию одного из энергообъектов для выяснения его технического состояния.

Как работала агентка

Установлено, что после массированной атаки РФ злоумышленница должна была прибыть в Гайсинский район, чтобы зафиксировать последствия вражеских ударов.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, а именно государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Фигурантка находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.