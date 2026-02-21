Агенты РФ арендовали квартиры возле Офиса президента, чтобы ликвидировать Зеленского, - CNN

Покушения на Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее подтверждал, что на него совершали покушения в начале полномасштабной войны. По его словам, во время одной из таких попыток внутри здания Офиса президента погибли люди.

В марте 2024 года Зеленский говорил о более 10 попытках покушений на него.

Так, в апреле 2024 года спецслужбы Украины и Польши разоблачили агента России, который помогал подготовить покушение на Зеленского. Покушение планировали осуществить во время визита президента Украины в Польшу.

Также в мае 2024 года СБУ разоблачила сеть агентов, которая готовила убийство Зеленского, руководителей СБУ и ГУР. В рамках дела установили причастность начальника одного из департаментов Управления госохраны.

В июне 2025 года тогдашний глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о том, что на Зеленского готовили покушение в Польше.

Подозреваемым оказался поляк, военный пенсионер, которого спецслужбы РФ завербовали десятки лет назад. Мужчина "свято верил" в идею СССР, поэтому Москва его и активизировала в своих целях.

Целью поляка было физическое устранение президента Зеленского в аэропорту "Жешув". Для этого рассматривалось несколько вариантов: с помощью FPV-дрона или снайперского комплекса, однако попытку покушения сорвали сотрудники СБУ вместе с польскими правоохранителями.