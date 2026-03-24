Агенты Москвы в Германии готовили нападение на поставщика дронов для ВСУ, - СМИ

19:00 24.03.2026 Вт
2 мин
Шпионы собирали данные о компонентах для дронов ВСУ
aimg Елена Чупровская
Фото: Агенты РФ следили за компанией-производителем дронов для Украины - подробности (Getty Images)

В Германии и Испании задержали двух человек, которых подозревают в шпионаже в интересах России. По данным следствия, они следили за предпринимателем, чья компания поставляет дроны и их компоненты для Украины.

Федеральная прокуратура Германии выдала ордера на арест двух подозреваемых.

Кто задержан

Подозреваемые - 43-летний уроженец Харькова Сергей Н. и 45-летняя гражданка Румынии Алла С.

Аллу задержали в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Сергея - в Испании, в городке вблизи Аликанте, по запросу немецкой стороны. Сейчас поставлен вопрос о его экстрадиции.

По версии следствия, Сергей с декабря 2025 года систематически собирал информацию о компании-производителе дронов и тайно снимал ее объекты. Алла присоединилась к слежке с марта - она установила домашний адрес предпринимателя, приходила туда и тайком фотографировала дом.

Возможный план

Следователи считают, что собранные данные готовили почву для "дальнейших действий против цели" - вплоть до физического нападения или убийства.

Расследование вели контрразведка Федерального офиса защиты конституции и баварская земельная уголовная полиция.

Что известно о компании

Журналисты Spiegel установили имя предпринимателя и название его компании, однако не раскрывают их. По словам самого бизнесмена, он давно осознавал риски своей деятельности и уже принимал меры безопасности.

Компания ранее поставляла в Украину дроны-камикадзе, а сейчас сосредоточилась преимущественно на компонентах к беспилотникам.

Обоим подозреваемым предъявлено обвинение в шпионаже. 25 марта они должны предстать перед судом - для определения дальнейших мер.

Напомним, ранее в Эстонии задержали контейнеровоз с российским экипажем. Судно "Baltic Spirit", которое под флагом Багамских островов двигалось по внутренним водам, могло перевозить контрабанду.

Планы агентов Кремля также поломали в Украине, в частности, СБУ и другие спецслужбы разоблачили сеть, которая готовила убийства известных в Украине людей и теракты в кафе, где часто бывают военные.

