Агенты Москвы в Германии готовили нападение на поставщика дронов для ВСУ, - СМИ

В Германии и Испании задержали двух человек, которых подозревают в шпионаже в интересах России. По данным следствия, они следили за предпринимателем, чья компания поставляет дроны и их компоненты для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Федеральная прокуратура Германии выдала ордера на арест двух подозреваемых.
Подозреваемые - 43-летний уроженец Харькова Сергей Н. и 45-летняя гражданка Румынии Алла С.
Аллу задержали в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Сергея - в Испании, в городке вблизи Аликанте, по запросу немецкой стороны. Сейчас поставлен вопрос о его экстрадиции.
По версии следствия, Сергей с декабря 2025 года систематически собирал информацию о компании-производителе дронов и тайно снимал ее объекты. Алла присоединилась к слежке с марта - она установила домашний адрес предпринимателя, приходила туда и тайком фотографировала дом.
Следователи считают, что собранные данные готовили почву для "дальнейших действий против цели" - вплоть до физического нападения или убийства.
Расследование вели контрразведка Федерального офиса защиты конституции и баварская земельная уголовная полиция.
Журналисты Spiegel установили имя предпринимателя и название его компании, однако не раскрывают их. По словам самого бизнесмена, он давно осознавал риски своей деятельности и уже принимал меры безопасности.
Компания ранее поставляла в Украину дроны-камикадзе, а сейчас сосредоточилась преимущественно на компонентах к беспилотникам.
Обоим подозреваемым предъявлено обвинение в шпионаже. 25 марта они должны предстать перед судом - для определения дальнейших мер.
