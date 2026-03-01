Фиаско разведки Путина: шведы сорвали тайную операцию РФ против авианосца Charles de Gaulle
Дерзкая операция разведки РФ против флагмана Charles de Gaulle закончилась "испанским стыдом" для Балтийского флота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию REUTERS.
Шведское оборонное ведомство раскрыло детали инцидента в порту Мальме, где российский дрон пытался шпионить за авианосцем Charles de Gaulle. Благодаря бдительности шведских моряков, тайная миссия Балтийского флота РФ была ликвидирована в зародыше.
Расследование показало, что операция готовилась тщательно: аппарат радиоразведки был запущен непосредственно с борта российского разведывательного корабля "Жигулевск" (проект 503Р). Российское судно маневрировало в Балтике, пытаясь подобраться на дистанцию запуска БПЛА к французскому флагману.
Однако за каждым шагом российского разведчика уже следил шведский патрульный катер HSwMS Rapp. Шведский экипаж не просто заметил "незваного гостя", но и задокументировал момент вылета дрона-шпиона, лишив Москву возможности отрицать свою причастность.
Мгновенная нейтрализация
Как только дрон приблизился к Charles de Gaulle, шведские силы применили современные средства противодействия. Хотя военные не разглашают, был ли аппарат сбит или "посажен" средствами РЭБ, вице-адмирал Эва Скоог Хаслум официально подтвердила: шпионское оборудование было полностью нейтрализовано.
"Мы продемонстрировали высокую готовность к отражению гибридных угроз. Российская операция потерпела неудачу благодаря бдительности наших моряков", - заявила вице-адмирал.
Триумф шведской модернизации
Главным "героем" перехвата стали шведские катера класса Tapper. Пройдя глубокую модернизацию в 2020 году, они получили обновленное оборудование, которое позволяет обнаруживать даже малоразмерные дроны-разведчики, пытающиеся действовать в режиме радиомолчания.
Последствия для Кремля:
-
Потеря конфиденциальности: Технические данные российского дрона-шпиона теперь изучаются специалистами НАТО.
-
Репутационный удар: Россия в очередной раз продемонстрировала агрессивные намерения в территориальных водах ЕС, что заставило страны Балтии еще больше усилить береговую охрану.
-
Безопасность флагмана: Авианосец Charles de Gaulle продолжает выполнение задач, находясь под надежным зонтиком союзников.
Этот инцидент стал очередным доказательством того, что Балтийское море окончательно превратилось в "озеро НАТО", где любая попытка российского шпионажа обречена на быстрое и профессиональное пресечение.