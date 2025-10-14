Агенты "Атэш" обнаружили серьезные проблемы ПВО оккупантов на Запорожском направлении (фото)

"Наши источники в подразделениях ПВО оккупационных войск на Запорожском направлении сообщают о катастрофическом состоянии техники. Удары ВСУ по ремонтным предприятиям и нехватка привели к массовому выходу из строя зенитных комплексов, включая ЗРК "Тор", - отметили в "Атэш".

Сообщается, что из-за острой нехватки исправных систем оккупанты вынуждены использовать тягачи для буксировки пусковых установок на позиции. Такая практика делает технику крайне уязвимой и превращает дорогие комплексы в легкие цели.

Особую проблему составляет дефицит запчастей. Предприятия ВПК, работающие в условиях усиленной нагрузки, выпускают некачественные компоненты, выходящие из строя после непродолжительной эксплуатации.

"Каждый обнаруженный нами комплекс ПВО с координатами и режимом работы - это возможность для Сил обороны Украины нанести точечный удар. Система противовоздушной обороны оккупантов трещит по швам", - добавили разведчики.