Агенты "Атэш" обнаружили серьезные проблемы ПВО оккупантов на Запорожском направлении (фото)

Агенты "Атеш" во время разведки обнаружили серьезные проблемы с противовоздушной обороной у россиян на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".
"Наши источники в подразделениях ПВО оккупационных войск на Запорожском направлении сообщают о катастрофическом состоянии техники. Удары ВСУ по ремонтным предприятиям и нехватка привели к массовому выходу из строя зенитных комплексов, включая ЗРК "Тор", - отметили в "Атэш".
Сообщается, что из-за острой нехватки исправных систем оккупанты вынуждены использовать тягачи для буксировки пусковых установок на позиции. Такая практика делает технику крайне уязвимой и превращает дорогие комплексы в легкие цели.
Особую проблему составляет дефицит запчастей. Предприятия ВПК, работающие в условиях усиленной нагрузки, выпускают некачественные компоненты, выходящие из строя после непродолжительной эксплуатации.
"Каждый обнаруженный нами комплекс ПВО с координатами и режимом работы - это возможность для Сил обороны Украины нанести точечный удар. Система противовоздушной обороны оккупантов трещит по швам", - добавили разведчики.
Напомним, ранее агенты движения "Атеш" показали ситуацию на территории аэродрома Кача в оккупированном Крыму и обнаружили ключевые военные объекты россиян.
Также сообщалось, что российские войска во временно оккупированном Крыму установили новый комплекс противовоздушной обороны - несколько пусковых установок ЗРК С-300/С-400, а также радары.