Агенты "Атэш" разведали стратегический комплекс ПВО во временно оккупированном Севастополе

"Наши агенты провели длительную разведку стратегического объекта ПВО в Севастополе по координатам: 44.522869742, 33.481280004. Объект обеспечивает воздушную защиту Черноморского флота и других ключевых военных объектов на территории Крыма", - говорится в сообщении "Атеш".

Отмечается, что в ходе наблюдения были зафиксированы системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной разведки, их дислокацию и режимы работы. Также разведчики отследили перемещение комплексов ПВО и установили графики несения службы военнослужащими на объекте.

"Все собранные разведданные переданы Силам обороны Украины для дальнейшего планирования операций. Каждая такая переданная цель ослабляет систему ПВО оккупантов и приближает освобождение Крыма", - подчеркнули представители движения.