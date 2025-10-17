RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Агенты "Атэш" разведали стратегический комплекс ПВО во временно оккупированном Севастополе

Фото: агенты "Атэш" разведали стратегический комплекс ПВО (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Агенты движения "Атеш" провели разведку пусковых площадок зенитно-ракетных комплексов во временно оккупированном Севастополе, и выявили наиболее приоритетные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

"Наши агенты провели длительную разведку стратегического объекта ПВО в Севастополе по координатам: 44.522869742, 33.481280004. Объект обеспечивает воздушную защиту Черноморского флота и других ключевых военных объектов на территории Крыма", - говорится в сообщении "Атеш".

Отмечается, что в ходе наблюдения были зафиксированы системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной разведки, их дислокацию и режимы работы. Также разведчики отследили перемещение комплексов ПВО и установили графики несения службы военнослужащими на объекте.

"Все собранные разведданные переданы Силам обороны Украины для дальнейшего планирования операций. Каждая такая переданная цель ослабляет систему ПВО оккупантов и приближает освобождение Крыма", - подчеркнули представители движения.

 

 

 

Удары по объектам во временно оккупированном Крыму

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму в результате атаки в ночь на 21 сентября были повреждены объекты противовоздушной обороны и военная инфраструктура.

Также ранее на полуострове раздавались взрывы в районе санатория "Форос". Этот объект связывают с Федеральной службой безопасности; в результате удара могли быть убитые и раненые.

Кроме того, недавно в Крыму впервые в истории были уничтожены два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуКрымПВО