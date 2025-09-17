Агенты "Атеш" парализовали железнодорожный узел под Екатеринбургом: чем это грозит армии РФ

Агенты "Атеш" провели диверсию на железной дороге возле Екатеринбурга, повредив релейное оборудование. Это повлекло сбой движения эшелонов по всем стратегическим направлениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "Атеш" в Telegram.
Как отмечают в "Атеш", через этот узел шли поставки боекомплекта, бронетехники, топлива и личного состава на фронт, а также на заводы и склады на севере и востоке России. Теперь военные склады простаивают, что наносит ущерб тылу армии.
"Атеш" показывает, что мы можем бить по сердцу военной машины, и враг нигде не может чувствовать себя в безопасности", - говорится в сообщении.
Партизаны "Атеш" регулярно проводят диверсии по уничтожению средств российской армии.
Так, 14 сентября агенты "Атеш" провели успешную диверсию на железной дороге в Карачаево-Черкесской Республике России. Между двумя железнодорожными станциями был подожжен релейный шкаф. Эта железнодорожная ветка используется для переброски боеприпасов и военной техники с промышленных предприятий Северного Кавказа в Ростовскую область, а затем - на фронт в Украину.
Второго сентября они сорвали поставки техники россиян вблизи временно оккупированного Дебальцево, повредив железнодорожную инфраструктуру. По этому маршруту регулярно проходят поезда с топливом, боеприпасами и техникой.
В конце августа партизаны "Атеш" провели операцию на железнодорожной ветке в Костроме, уничтожив релейный шкаф. Таким образом они показали, что безопасных мест для оккупантов не осталось.