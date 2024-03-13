Агента РФ отправили в тюрьму, он сдавал оккупантам артпозиции ВСУ под Авдеевкой

Житель Покровска в Донецкой области передавал информацию россиянам о позициях украинской артиллерии вблизи Авдеевки. За это его приговорили к 12 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

По данным следствия, осужденным является безработный житель Покровска, которого военная разведка РФ дистанционно привлекла к сотрудничеству весной 2023 года.

В поле зрения агрессора он попал из-за своей антиукраинской активности в запрещенной соцсети "Одноклассники".

Какую информацию он передавал оккупантам

В зоне его особого внимания была возможная дислокация реактивной и ствольной артиллерии ВСУ в районе Авдеевки.

По наводке вражеского приспешника оккупанты планировали осуществить ракетно-пушечную атаку по боевым позициям украинских войск.

Его отправили в тюрьму

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленника летом 2023 года, когда он проводил доразведку вблизи объекта Сил обороны.

Благодаря оперативному реагированию украинской спецслужбы удалось своевременно обезопасить подразделения ВСУ и тем самым сорвать планы агрессора по их огневому поражению.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил российскому информатору 12 лет тюрьмы.

Недавние задержания агентов РФ

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, как работники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, готовивших ракетный удар для обесточивания Львова.

Кроме того, СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.

Накануне мы писали, что правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.