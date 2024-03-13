Агента РФ відправили до в'язниці, він здавав окупантам артпозиції ЗСУ під Авдіївкою

Мешканець Покровська в Донецькій області передавав інформацію росіянам про позиції української артилерії поблизу Авдіївки. За це його засудили до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

За даними слідства, засудженим є безробітний житель Покровська, якого військова розвідка РФ дистанційно залучила до співпраці навесні 2023 року.

У поле зору агресора він потрапив через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі "Однокласники".

Яку інформацію він передавав окупантам

У зоні його особливої уваги була можлива дислокація реактивної та ствольної артилерії ЗСУ в районі Авдіївки.

За наводкою ворожого поплічника окупанти планували здійснити ракетно-гарматну атаку по бойових позиціях українських військ.

Його відправили до в'язниці

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника влітку 2023 року, коли він проводив дорозвідку поблизу об'єкта Сил оборони.

Завдяки оперативному реагуванню української спецслужби вдалося своєчасно убезпечити підрозділи ЗСУ і тим самим зірвати плани агресора щодо їх вогневого ураження.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив російському інформатору 12 років в'язниці.

Нещодавні затримання агентів РФ

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, як працівники СБУ викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар для знеструмлення міста Львів.

Крім того, СБУ затримала зрадника, який ремонтував техніку РФ під час окупації Харківської області.

Напередодні ми писали, що правоохоронці знешкодили агентку ФСБ, яка виявилась дружиною "екс-регіонала". Жінка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ.