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Агент ФСБ искал самолеты ВСУ в Днепропетровской области. Его отправили в тюрьму

Архивное фото: Агент ФСБ искал самолеты ВСУ в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Агент ФСБ искал в Днепропетровской области самолеты Вооруженных сил Украины и планировал передать эту информацию россиянам. Суд приговорил его к 15 годам тюрьмы за госизмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Как установило расследование, осужденным является работник местной охранной фирмы. В начале полномасштабного вторжения РФ мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

После вербовки агент действовал по "инструкции" - сначала он получал от ФСБ координаты "нужных" объектов, а затем проводил доразведку на местности.

Что предатель хотел передать россиянам

Злоумышленник собирал для агрессора информацию о возможном наличии боевых самолетов ВСУ на местных аэродромах.

Также он интересовался железнодорожными маршрутами, по которым направляются военные эшелоны Сил обороны на передовую. В случае получения агентурных сведений, оккупанты планировали использовать их для подготовки серии ракетных ударов по стратегическим объектам региона.

Суд вынес решение

Сотрудники СБУ предотвратили это благодаря своевременному разоблачению фигуранта и его задержанию "на горячем" в июле 2022 года.

Тогда российский агент выполнял еще одно задание ФСБ, а именно фотографировал места временного базирования подразделений теробороны ВСУ.

Суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, совершенную в условиях военного положения.

Приговоры для предателей и оккупантов

Недавно суд вынес приговор соратнику ликвидированного предателя Илье Кивы. Осужденный шпионил за комплексами противовоздушной обороны в Днепропетровской области.

Также четверо предателей, воевавших против сил обороны на восточном и южном фронтах, получили реальные сроки заключения. Их приговорили к 15 годам лишения свободы.

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