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Афганські військові ліквідували 11 талібів

Новини » В світі     02.02.2020 - 06:05
Афганські військові ліквідували 11 талібів
Ілюстративне фото ( twitter.com/Terror_Monitor)

У результаті дій спецназу був знищений арсенал талібів

На півдні Афганістану в провінції Урузган в ході операції сил спецпризначення Афганської національної армії ліквідовано 11 бойовиків руху "Талібан". Про це заявили у міністерстві оборони країни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

У результаті дій спецназу був знищений арсенал талібів.

Уточнюється, що операція проводилася вночі неподалік міста Тарінкот.

Нагадаємо, афганський місцевий телеканал 1TV повідомляв про авіакатастрофі пасажирського літака авіакомпанії Ariana Afghan Airlines. На його борту перебували 83 людини, однак пізніше авіакомпанія спростувала інформацію про аварію.

Пізніше з'явилася інформація, що літак міг належати ВПС США. Відповідальність за катастрофу взяла на себе терористичне угрупування "Талібан".

У Пентагоні підтвердили, що літак належав Військово-повітряним силам (ВПС) США. Представники Центрального командування Збройних сил США (СЕНТКОМ) розслідують причини катастрофи. При цьому представник ЗС США в Афганістані полковник Вільям Леггет заявив, що аварія сталася не в результаті обстрілу.

В авіакатастрофі в Афганістані загинули двоє американських військових - 46-річний полковник повітряного бойового командування Пол Восс та 30-річний капітан 37-ї ескадрильї бомбардувальників Раян Фанеуф.

США підтвердили смерть своїх військових в авіакатастрофі в Афганістані Літак, що розбився в Афганістані належав ВПС США, - Пентагон
Новини України ТалібанАфганистан
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