У зіткненні з бойовиками "Талібану" загинули четверо афганських поліцейських
Вночі між бойовиками "Талібану" та поліцією Афганістану сталося зіткнення. У результаті четверо правоохоронців загинули, а двоє були поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1TV News.
Телеканал своєю чергою посилається на дані анонімного джерела.
Вказано, що зіткнення сталося у Лашкаргасі, столиці південно-західної провінції Гільменд.
Нагадаємо, вчора рух "Талібан" узяв контроль над ключовим районом на заході Афганістану. Там знаходиться головний прикордонний КПП з Іраном.
Відзначимо, минулого тижня таліби вторглися у райони Афганістану, які межують з іншими сусідніми державами, - Іраном, Таджикистаном, Туркменістаном, Китаєм і Пакистаном.
Так, раніше міністр оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді заявив про критичну військову ситуацію у країні на тлі виведення військ США.
Як писало РБК-Україна, тільки в минулі вихідні більше 300 афганських військових відступили до Таджикистану після боїв з талібами.