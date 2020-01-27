ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Афганські авіалінії заперечують авіакатастрофу свого літака

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 14:45
Афганські авіалінії заперечують авіакатастрофу свого літака
Ілюстративне фото (facebook.com flyariana)

Авіаперевізник запевняє, що всі їхні літаки сьогодні успішно виконали свої рейси

Авіакомпанія Ariana Afghan Airlines заперечує інформацію про катастрофу лайнера компанії, на борту якого перебували 83 людини. Про це повідомляє Facebook авіакомпанії.

У компанії запевняють, що всі їхні літаки сьогодні успішно виконали свої рейси.

"Всі рейси були виконані успішно", - зазначено на сторінці авіаперевізника.

При цьому ЗМІ повідомляють, що на борту пасажирського літака могло знаходитися до 110 чоловік. За попередніми даними, літак прямував з міста Герат в столицю країни Кабул. За іншими даними, літак здійснював рейс з Герата в Нью-Делі.

Підкреслимо також, афганський телеканал 1TVNews пише, що пасажирський літак, який розбився в афганській провінції Газні, міг належати іноземній авіакомпанії.

"Літак не належав якийсь вітчизняній компанії. Судячи з усього, мова йде про іноземного перевізника. Літак повністю згорів", - підкреслив губернатор провінції Вахідулла Калімзай.

Так, лайнер впав на підконтрольній руху "Талібан" території у центральній частині країни. Туди зараз висунувся афганський спецназ.

Нагадаємо, раніше місцевий телеканал 1TV повідомляв, що пасажирський літак авіакомпанії Ariana Afghan Airlines розбився на сході Афганістану, в результаті чого загинули 83 людини.

Як писало РБК-Україна раніше, в США в ході аварії вертольота загинув баскетболіст Кобі Брайант. Крім нього на борту було ще вісім чоловік.

В Афганістані розбився пасажирський літак з 83 людьми на борту Військові Ірану приховували атаку на український літак, - NYT
Новини України авиакатастрофаАфганистан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся