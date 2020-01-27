Афганські авіалінії заперечують авіакатастрофу свого літака

Ілюстративне фото (facebook.com flyariana)

Авіаперевізник запевняє, що всі їхні літаки сьогодні успішно виконали свої рейси

Авіакомпанія Ariana Afghan Airlines заперечує інформацію про катастрофу лайнера компанії, на борту якого перебували 83 людини. Про це повідомляє Facebook авіакомпанії.

У компанії запевняють, що всі їхні літаки сьогодні успішно виконали свої рейси.

"Всі рейси були виконані успішно", - зазначено на сторінці авіаперевізника.

При цьому ЗМІ повідомляють, що на борту пасажирського літака могло знаходитися до 110 чоловік. За попередніми даними, літак прямував з міста Герат в столицю країни Кабул. За іншими даними, літак здійснював рейс з Герата в Нью-Делі.

Підкреслимо також, афганський телеканал 1TVNews пише, що пасажирський літак, який розбився в афганській провінції Газні, міг належати іноземній авіакомпанії.

"Літак не належав якийсь вітчизняній компанії. Судячи з усього, мова йде про іноземного перевізника. Літак повністю згорів", - підкреслив губернатор провінції Вахідулла Калімзай.

Так, лайнер впав на підконтрольній руху "Талібан" території у центральній частині країни. Туди зараз висунувся афганський спецназ.

Нагадаємо, раніше місцевий телеканал 1TV повідомляв, що пасажирський літак авіакомпанії Ariana Afghan Airlines розбився на сході Афганістану, в результаті чого загинули 83 людини.

Як писало РБК-Україна раніше, в США в ході аварії вертольота загинув баскетболіст Кобі Брайант. Крім нього на борту було ще вісім чоловік.