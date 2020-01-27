Авіакатастрофа в Каліфорнії: На борту вертольота разом з Кобі Брайантом було ще вісім людей

Фото: Кобі Брайант (facebook.com/Kobe)

П'ятикратний чемпіон НБА Кобі Брайант і його дочка загинули в авіакатастрофі в Каліфорнії

На борту вертольота крім загиблого баскетболіста Кобі Брайанта було ще вісім людей. Про це CNN повідомили джерела та офіційні особи, передає РБК-Україна.

За словами начальника пожежної охорони округу Лос-Анджелес Деріла Осбі, аварія вертольота сталася в 30 милях на північний захід від центру Лос-Анджелеса спричинило пожежу.

Нагадаємо, вертоліт з Брайантом впав у горах поблизу міста Калабасас в окрузі Лос-Анджелес. На борту було ще чотири людини, в тому числі 13-річна донька баскетболіста. Всі вони загинули.

Брайанту був 41 рік. Всю свою кар'єру (з 1996 по 2016 рік) він виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Брайант завершив ігрову кар'єру в 2016 році. Він п'ять разів ставав чемпіоном НБА в складі "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 році був визнаний найціннішим гравцем НБА, в 2009 і 2010 роках - найціннішим гравцем фіналу НБА у складі збірної США Брайант двічі вигравав Олімпійські ігри (2008, 2012). Він займає четверте місце в списку найрезультативніших гравців в історії НБА (33643 очки), 18 разів брав участь у Матчах зірок НБА.

В 2018 році він отримав премію "Оскар" за кращий анімаційний короткометражний фільм "Дорогою баскетбол".

Раніше вертолет MH-60 Військово-морських сил США здійснив посадку на воду біля берегів японського острова Окінава.