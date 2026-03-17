В Афганистане под авиаудар попала больница с сотнями людей внутри: подробности

Что известно об ударе

Взрывы прогремели в 21:00 по местному времени в понедельник. Свидетели рассказали, что слышали три взрыва именно тогда, когда люди в здании завершали вечернюю молитву. Две бомбы, по их словам, попали в помещение, где находились люди.

"Все место охватил пожар. Это было похоже на судный день", - сказал 50-летний Ахмад журналистам.

Одноэтажное здание сгорело, в других частях сооружения остались груды дерева и металла, кое-где - несколько целых двухъярусных кроватей, вокруг разбросаны одеяла и личные вещи.

"Мои друзья горели в огне, и мы не смогли спасти их всех", - добавил он.

Что говорит каждая из сторон

Заместитель представителя талибов Хамдулла Фитрат написал в X, что удар был направлен по государственной больнице Омида - центру реабилитации наркозависимых на 2000 человек. Представитель талибов Забихулла Муджахид уточнил, что среди погибших в основном гражданские и пациенты заведения.

Пакистан отверг эту версию как "ложную и обманчивую". Министерство информации страны заявило, что военные "точно атаковали военные объекты и инфраструктуру поддержки террористов".

По словам министра информации Аттауллы Тарара, рядом с больницей Омида расположен лагерь Феникс - "место хранения боеприпасов и снаряжения военных террористов", который и был целью.

"Видимые вторичные детонации после ударов четко указывают на наличие крупных складов боеприпасов", - написал Тарар в X.

Reuters пишет, что на месте бывшей учебной базы НАТО - лагеря Феникс - около десяти лет назад обустроили центр лечения наркозависимости. Местные называли его лагерем Омид, или "лагерем надежды". Официальное название заведения - "Больница для лечения наркозависимости Ибн Сины".

По словам жителей, больница Омида и лагерь Омид - разные объекты, не связанные между собой.

Норвежский совет по делам беженцев сообщил, что его сотрудники побывали на месте утром и обнаружили сотни погибших и раненых.