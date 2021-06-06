В Афганістані вибухнув автобус з людьми: серед загиблих є жінки і діти

В Афганістані вибухнув автобус з людьми на дорозі. В результаті загинули 11 осіб.

Трагедія сталася в провінції Багдіс, що межує з Туркменістаном. Відомо, що автобус підірвався на міні, яка знаходилася на узбіччі дороги.

Губернатор провінції Багдіс Хессамуддін Шамс звинуватив талібів у тому, що вони сховали бомбу на дорозі. В результаті загинули мирні жителі.