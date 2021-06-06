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В Афганістані вибухнув автобус з людьми: серед загиблих є жінки і діти

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Афганістан, Неділя 06 червня 2021 14:39
В Афганістані вибухнув автобус з людьми: серед загиблих є жінки і діти Фото: в Афганістані вибухнув автобус (twitter/WorldNBC1)
Автор: Наталья Скороход

В Афганістані вибухнув автобус з людьми на дорозі. В результаті загинули 11 осіб.

Про це повідомляє Le Figaro.

Трагедія сталася в провінції Багдіс, що межує з Туркменістаном. Відомо, що автобус підірвався на міні, яка знаходилася на узбіччі дороги.

Губернатор провінції Багдіс Хессамуддін Шамс звинуватив талібів у тому, що вони сховали бомбу на дорозі. В результаті загинули мирні жителі.

ЗМІ повідомляють про загибель щонайменше 11 осіб. У числі загиблих також є троє дітей і чотири жінки. Ці цифри підтвердив ще один чиновник Ходадад Тайеб. Він повідомив також, що після вибуху автобус у цій гірській провінції провалився в ущелину.

Нагадаємо, що не так давно в Афганістані вибухнув ще один автобус з мирними жителями. У ньому перевозили викладачів університету.

Також повідомлялося, що в Афганістані вибухнув замінований автомобіль. В результаті чотири мирних жителя загинули, ще п'ятеро отримали поранення.

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