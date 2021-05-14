В Афганістані під час п'ятничної молитви прогримів вибух у мечеті. Загинули 12 людей

Щонайменше 12 людей загинули в результаті вибуху в мечеті в столиці Афганістану Кабулі. Вибух прогримів під час п'ятничної молитви, коли віруючі зібралися на другий день свята Ід аль-Фітр.

"Талібан" раніше оголосив про триденне припинення вогню у зв'язку зі святом, що знаменує закінчення священного місяця посту Рамадан. Відповідальність за напад поки ніхто не взяв.

Вибух стався менш ніж через тиждень після того, як в результаті вибуху в школі загинуло 80 осіб.

Насильство, в тому числі напади на мирних жителів, зросло в Афганістані, незважаючи на те, що Сполучені Штати почали операцію з виведення всіх своїх залишилися військ протягом наступних чотирьох місяців.