В Афганістані під час п'ятничної молитви прогримів вибух у мечеті. Загинули 12 людей

Щонайменше 12 людей загинули в результаті вибуху в мечеті в столиці Афганістану Кабулі. Вибух прогримів під час п'ятничної молитви, коли віруючі зібралися на другий день свята Ід аль-Фітр.
Про це повідомляє Reuters.
"Талібан" раніше оголосив про триденне припинення вогню у зв'язку зі святом, що знаменує закінчення священного місяця посту Рамадан. Відповідальність за напад поки ніхто не взяв.
Вибух стався менш ніж через тиждень після того, як в результаті вибуху в школі загинуло 80 осіб.
Насильство, в тому числі напади на мирних жителів, зросло в Афганістані, незважаючи на те, що Сполучені Штати почали операцію з виведення всіх своїх залишилися військ протягом наступних чотирьох місяців.
Раніше РБК-Україна писало, що в результаті вибуху бомби біля школи для дівчаток у Кабулі загинуло 55 осіб, ще 150 отримали поранення різної тяжкості.
Нагадаємо, союзники в Європі просять США відкласти виведення військ з Афганістану. Вони хочуть більше часу і підтримки для відходу з країни.