UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Афганистане во время пятничной молитвы прогремел взрыв в мечети. Погибли 12 человек

Автор: РБК-Украина

По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва в мечети в столице Афганистана Кабуле. Взрыв прогремел во время пятничной молитвы, когда верующие собрались на второй день праздника Ид аль-Фитр.

Об этом сообщает Reuters.

"Талибан" ранее объявило трехдневном прекращении огня в связи с праздником, знаменующим окончание священного месяца поста Рамадан. Ответсвенность за нападение пока никто не взял.

Взрыв произошел менее чем через неделю после того, как в результате взрыва в школе погибло 80 человек.

Насилие, в том числе нападения на мирных жителей, возросло в Афганистане, несмотря на то, что Соединенные Штаты начали операцию по выводу всех своих оставшихся войск в течение следующих четырех месяцев.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате взрыва бомбы возле школы для девочек в Кабуле погибло 55 человек, еще 150 получили ранения разной тяжести.

Напомним, союзники в Европе просят США отложить вывод войск из Афганистана. Они хотят больше времени и поддержки для ухода из страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АфганистанмечетьВзрыв