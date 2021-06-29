В Афганістані таліби атакували одне з найбільших міст країни Газні

Бойовики терористичної організації "Талібан" атакували одне з найбільших міст Афганістану - Газні. Таліби захопили ряд районів провінції , контрольно-пропускних пунктів на в'їзді в місто і близько 30 співробітників урядових сил безпеки.

Про це повідомило турецьке агентство Anadolu з посиланням на члена ради провінції Фатіму Рахімі.

За її словами, бойовики атакували Газні з південного боку, де таліби вже захопили кілька районів провінції.

Як зазначає агентство, днем раніше таліби захопили базу Афганської національної армії з десятками одиниць бронетехніки і великими складами зі зброєю і боєприпасами в районі Мукар. Після цього з'явилися побоювання нападу бойовиків на Газні і довколишні провінції.

Міноборони Афганістану в свою чергу заявило, що за останні 24 години в ході боїв вбито 235 талібів і більше 160 поранені.

Представник урядових сил безпеки Аджмал Омар Шинварі заявив, що нещодавно сформовані сили ополчення проти талібів по всій країні будуть боротися з бойовиками під егідою афганської армії.