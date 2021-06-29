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В Афганістані таліби атакували одне з найбільших міст країни Газні

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Кабул, Вівторок 29 червня 2021 19:31
В Афганістані таліби атакували одне з найбільших міст країни Газні Фото: в Афганістані таліби атакували одне з найбільших міст країни (flickr.com/8969672@N04/)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики терористичної організації "Талібан" атакували одне з найбільших міст Афганістану - Газні. Таліби захопили ряд районів провінції, контрольно-пропускних пунктів на в'їзді в місто і близько 30 співробітників урядових сил безпеки.

Про це повідомило турецьке агентство Anadolu з посиланням на члена ради провінції Фатіму Рахімі.

За її словами, бойовики атакували Газні з південного боку, де таліби вже захопили кілька районів провінції.

Як зазначає агентство, днем раніше таліби захопили базу Афганської національної армії з десятками одиниць бронетехніки і великими складами зі зброєю і боєприпасами в районі Мукар. Після цього з'явилися побоювання нападу бойовиків на Газні і довколишні провінції.

Міноборони Афганістану в свою чергу заявило, що за останні 24 години в ході боїв вбито 235 талібів і більше 160 поранені.

Представник урядових сил безпеки Аджмал Омар Шинварі заявив, що нещодавно сформовані сили ополчення проти талібів по всій країні будуть боротися з бойовиками під егідою афганської армії.

Газні - розташований на південний захід від Кабула. Є адміністративним центром однойменної провінції. За даними на 2006 рік, його населення становило 150 тисяч чоловік. Після введення американських військ до Афганістану в місті була розміщена радіолокаційна станція.

Нагадаємо, з травня цього року бойовики терористичної організації "Талібан" захопили понад 50 районів Афганістану.

Як повідомляло РБК-Україна, через наступ талібів у США допустили, що війська можуть затриматися в Афганістані.

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Талібан Афганистан
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