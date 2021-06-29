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В Афганистане талибы атаковали один из крупнейших городов страны Газни

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Кабул, Вторник 29 июня 2021 19:31
В Афганистане талибы атаковали один из крупнейших городов страны Газни Фото: В Афганистане талибы атаковали один из крупнейших городов страны (flickr.com/8969672@N04/)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики террористической организации "Талибан" атаковали один из крупнейших городов Афганистана - Газни. Талибы захватили ряд районов провинции, контрольно-пропускных пунктов на въезде в город и около30 сотрудников правительственных сил безопасности.

Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на члена совета провинции Фатиму Рахими.

По ее словам, боевики атаковали Газни с южной стороны, где талибы уже захватили несколько районов провинции.

Как отмечает агентство, днем ранее талибы захватили базу афганской национальной армии с десятками единиц бронетехники и большими складами с оружием и боеприпасами в районе Мукар. После этого появились опасения нападения боевиков на Газни и близлежащие провинции.

Минобороны Афганистана в свою очередь заявило, что за последние 24 часа в ходе боев убито 235 талибов и более 160 ранены.

Представитель правительственных сил безопасности Аджмал Омар Шинвари заявил, что недавно сформированные силы ополчения против талибов по всей стране будут бороться с боевиками под эгидой афганской армии.

Газни - расположен юго-западнее Кабула. Является административным центром одноименной провинции. По данным на 2006 год, его население составляло 150 тысяч человек. После ввода американских войск в Афганистан в городе была размещена радиолокационная станция.

Напомним, с мая этого года боевики террористической организации "Талибан" захватили более 50 районов Афганистана.

Как сообщало РБК-Украина, из-за наступления талибов в США допустили, что войска могут задержаться в Афганистане.

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Талибан Афганистан
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