В Афганістані в результаті атаки талібів загинули 16 поліцейських

Бойовики "Талібану" намагались захопити вісім контрольно-пропускних пунктів в провінції Багдіс

Бойовики радикального угруповання "Талібан" вбили щонайменше 16 афганських поліцейських та двох цивільних у провінції Багдіс на заході Афганістану. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, з посиланням на високопоставленого представника в органах безпеки Афганістану, бойовики "Талібану" намагались захопити вісім контрольно-пропускних пунктів в провінції Багдіс.

Напередодні їм вдалось захопити два з них та закріпитись у них, отримавши підкріплення. Під час бойових дій загинули 16 афганських поліцейських.

У місцевій адміністрації повідомили, що таліби також сховали вибухівку на тілі вбитого солдата. Вона здетонувала у той момент, коли тіла намагались евакуювати з місця подій. Внаслідок вибуху загинули двоє цивільних осіб.

Нагадаємо, раніше вчора повідомлялось, що в Афганістані в результаті чергової атаки членів угруповання "Талібан" загинули щонайменше 30 осіб.