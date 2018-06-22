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Інтерв'ю

В Афганістані в результаті атаки талібів загинули 16 поліцейських

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 15:30
Ілюстративне фото: сили безпеки Афганістану (inshorts.com/twitter)
Ілюстративне фото: сили безпеки Афганістану (inshorts.com/twitter)

Бойовики "Талібану" намагались захопити вісім контрольно-пропускних пунктів в провінції Багдіс

Бойовики радикального угруповання "Талібан" вбили щонайменше 16 афганських поліцейських та двох цивільних у провінції Багдіс на заході Афганістану. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, з посиланням на високопоставленого представника в органах безпеки Афганістану, бойовики "Талібану" намагались захопити вісім контрольно-пропускних пунктів в провінції Багдіс.

Напередодні їм вдалось захопити два з них та закріпитись у них, отримавши підкріплення. Під час бойових дій загинули 16 афганських поліцейських.

У місцевій адміністрації повідомили, що таліби також сховали вибухівку на тілі вбитого солдата. Вона здетонувала у той момент, коли тіла намагались евакуювати з місця подій. Внаслідок вибуху загинули двоє цивільних осіб.

Нагадаємо, раніше вчора повідомлялось, що в Афганістані в результаті чергової атаки членів угруповання "Талібан" загинули щонайменше 30 осіб.

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Теги публікації: Афганистан, Талібан, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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