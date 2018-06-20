В Афганістані в результаті атаки талібів загинули 30 військових

Бойовики відкрили вогонь по військовим у ніч на середу

В Афганістані в результаті чергової атаки членів угруповання "Талібан" загинули щонайменше 30 осіб. Про це повідомив голова провінційної ради в Бадгисі Абдул Азіз Біг, пише АР.

Зазначається, що напад стався після того, як закінчився триденний термін перемир'я, оголошеного талібами 15 червня.

За словами Біга, бойовики відкрили вогонь по військовим в ніч на середу.

"Таліби атакували військових, які перебували на КПП, а потім - і тих солдатів, які прибули до місця бою в якості підкріплення. В ході атаки загинули також кілька бойовиків", - пише видання.

Нагадаємо, раніше в Джалал-Абаді (Афганістан) внаслідок теракту перед будівлею адміністрації губернатора афганської провінції Нангархар загинули щонайменше 18 осіб.