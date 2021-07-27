ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кабул і ряд провінцій Афганістану залишилися без світла: таліби підірвали лінії електропередач

Новость на русском →
Кабул, Вівторок 27 липня 2021 15:45
Кабул і ряд провінцій Афганістану залишилися без світла: таліби підірвали лінії електропередач Фото: таліби залишили столицю Афганістану без електрики (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики радикального руху "Талібан" підірвали в Афганістані лінії електропередач, по яких Електрика імпортується в країну. В результаті без світла залишився Кабул і кілька прилеглих провінцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву національної енергетичної компанії Афганістану Breshna.

"Подача імпортованої електроенергії в Кабул і ряд провінцій була відключена через пошкодження опор лінії електропередачі в Келагаї провінції Баглан", - наголошується в заяві.

Персонал компанії працює над відновленням подачі електрики в столицю країни і знеструмлені провінції.

Афганістан імпортує електроенергію з Таджикистану, Туркменістану, Азербайджану та ряду інших країн. Лінії електропередач періодично стають метою атаки талібів під час бойових дій з урядовими військами.

Нагадаємо, після початку виведення військових США з Афганістану таліби активізували бойові дії. За останніми даними, вони взяли під контроль 85% території країна. Однак афганський уряд заперечує це.

Читайте РБК-Україна в Google News
Талібан Афганистан
NEWS
Плавець Романчук на Олімпіаді-2020 встановив рекорд і ще з одним українцем пробився у фінал
Плавець Романчук на Олімпіаді-2020 встановив рекорд і ще з одним українцем пробився у фінал
DAILY
Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу