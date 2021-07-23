США схвалили 8000 заявок на візи від афганців

США схвалило 8000 заявок 8000 спеціальних імміграційних віз від афганців . Всі ці люди допомагали військовим США під час військових дій в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Програма спеціальної імміграційної візи доступна афганцям, які працювали з урядом США або збройними силами США. Зазначається, що з грудня 2014 року США видали 26 500 таких віз.

Загроза для цих афганців і їх сімей виникла після того, як США заявили про виведення військ з Афганістану. Побоювання також посилилися у зв'язку із загостренням бойових дій між підтримуваними США афганськими силами і талібами. В останні тижні бойовики захоплюють нові території та прикордонні переходи.

Депутат від демократів Ерл Блуменауер заявив, що безпеку для таких сімей потрібно забезпечити якомога швидше.

"Занадто довго не було відчуття невідкладності, необхідного для забезпечення безпеки людей, які ризикували своїми життями, щоб допомогти американцям у цих важких обставинах", - сказав Блуменауер.