В Афганістані від вибуху бомби загинули четверо американських військових

Фото: вибухи (pixabay.com)

Відповідальність за напад на авіабазу взяв на себе рух "Талібан"

В Афганістані в результаті вибуху саморобного вибухового пристрою загинули троє американських військовослужбовців і один військовий-контрактник військової коаліції, очолюваної НАТО, троє американських військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайт Північноатлантичного альянсу.

Саморобна бомба вибухнула поблизу авіабази Баграм біля Кабула.

Поранені військовослужбовці евакуйовані, їм надається медична допомога.

Представник Збройних сил США в Афганістані, генерал-майор Девід Батлер повідомив, що вибух стався поряд з конвоєм безпеки.

Відповідальність за напад на авіабазу взяв на себе рух "Талібан".

Нагадаємо, 6 квітня в східному афганському місті Джалал-Абад стався подвійний вибух, який призвів до загибелі 3 людей, ще 20 отримали поранення. Загинули дві жінки та дитина, серед поранених - 8 бійців Сил безпеки Афганістану.

Жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальності за цю подію.