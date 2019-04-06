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В Афганістані при подвійному вибуху загинуло 3 людини, десятки поранених

Новини » Надзвичайні події    06.04.2019 - 18:46
В Афганістані при подвійному вибуху загинуло 3 людини, десятки поранених
Фото: місце вибуху (twitter.com/Zulmai_Afghan)

В результаті вибухів загинуло 3 людини, ще 20 отримали поранення

Чиновники східного афганського міста Джалал-Абад повідомили, що сьогодні, 6 квітня, стався подвійний вибух, який призвів до загибелі 3 людей, ще 20 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Заступник Нангархрської регіональної лікарні розповів, що загиблими виявилися двоє жінок та дитина. Також представник уряду провінції повідомив, що серед поранених перебуває 8 бійців Сил безпеки Афганістану.

В даний час правоохоронці встановлюють, що саме стало причиною вибухів. Також повідомляється, що жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за цю подію.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Сомалі в результаті вибуху загинули 10 людей. Могадішо біля ресторану вибухнув автомобіль, в результаті чого загинуло не менше десяти людей, ще 16 осіб були госпіталізовані.

Нагадаємо, у Китаї підірвали бомбу в поліцейській ділянці, є жертви. Невідомий підпалив відділ дорожньої поліції Бюро громадської безпеки Шеньяна, після чого підірвав саморобну бомбу, що призвело до загибелі підривника, ще три людини отримали поранення.

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