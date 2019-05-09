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У Кабулі в результаті вибуху загинули дев'ять осіб

Новини » Надзвичайні події    09.05.2019 - 11:36
У Кабулі в результаті вибуху загинули дев'ять осіб
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Талібан"

У столиці Афганистану Кабулі в результаті атаки терористичного угрупування "Талібан" на американську неурядову організацію Counterpart International загинули дев'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням начальник прес-центру МВС Афганістану Нусрат Рахімі на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляється, в ході атаки загинули один військовослужбовець спеціального підрозділу, чотири співробітника охорони поліції громадської безпеки, один охоронець неурядової організації і троє мирних жителів.

Також ще 20 мирних громадян поранило в результаті вибуху.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Талібан".

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило, що начинений вибухівкою автомобіль підірвався в елітному районі Кабула, недалеко від генеральної прокуратури країни.

Після вибуху група терористів проникла в будівлю американської організації і відкрила вогонь по співробітниках.

Силові структури Афганістану ліквідували всіх п'ятьох терористів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Афганістані в результаті нападу на поліцейське управління в провінції Баглан загинули 13 поліцейських, ще 55 отримали поранення. В атаці на управління поліції в місті Пулі-Хумрі на півночі провінції Баглан брали участь щонайменше вісім бойовиків руху "Талібан".

Крім того, в результаті серії військових операцій в провінції Газні на сході Афганістану були знищені 42 бойовики "Талібану", в тому числі три польових командира.

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