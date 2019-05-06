В Афганістані під час нападу талібів на поліцейську дільницю загинули 13 осіб

Ілюстративне фото: поліція Афганістану (moi.gov.af)

В атаці на управління поліції в місті Пулі-Хумрі брали участь щонайменше вісім бойовиків руху "Талібан"

В Афганістані в результаті атаки на поліцейське управління в провінції Баглан загинули 13 поліцейських, ще 55 отримали поранення. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал Tolo News.

Також у міністерстві повідомили, що в атаці на управління поліції в місті Пулі-Хумрі на півночі провінції Баглан брали участь щонайменше вісім бойовиків руху "Талібан".

"В атаці загинули 13 поліцейських, ще 55 людей, включаючи 20 мирних жителів отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

За повідомленнями афганських ЗМІ, після вибуху смертника бойовики увірвалися в поліцейське управління і відкрили вогонь. Два терориста "Талібану" були вбиті на місці, інші були оточені підрозділом поліцейського спецназу.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, всі напали на управління бойовики були ліквідовані поліцією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті нападу групи озброєних бойовиків на поліцейську дільницю в провінції Баглан на північному сході Афганістану стався вибух. Спочатку повідомлялося про 30 постраждалих.